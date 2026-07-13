국힘 “보완수사권 유지 당론 발의·상임위 보이콧 지속”

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 왼쪽)와 정점식 원내대표를 비롯한 참석 의원들이 13일 국회에서 열린 의원총회에서 '보완수사권 범죄피해자 마지막 희망'이라고 적힌 손피켓을 들고 구호를 외치고 있다. /이병화 기자 photolbh@