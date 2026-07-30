신용한 충북지사, 전 직원에 혁신편지 발송…“변화의 시작은 나부터”

"불필요한 관행-형식 걷어내는게 충북 대전환"

20260609 - 신용한 충북지사 당선인 인터뷰(충북개발연구원) (4) 0 취임 1개월을 앞두고 전 직원에게 혁신편지를 보내 도정혁신을 당부한 신용한 충북지사./충북도

신용한 충북도지사, 전 직원에게 혁신편지 발송 1 0 취임 1개월을 앞두고 전 직원에게 혁신편지를 보내 도정혁신을 당부한 신용한 충북지사./충북도

신용한 충북도지사, 전 직원에게 혁신편지 발송 2 0 취임 1개월을 앞두고 전 직원에게 혁신편지를 보내 도정혁신을 당부한 신용한 충북지사./충북도

신용한 충북도지사가 취임 1개월을 앞두고 최근 처음으로 전 직원에게 직접 혁신 편지를 보내며 도정 철학과 혁신 의지를 전했다.30일 도에 따르면 신 지사는 이번 편지로 취임 이후 숨가쁜 도정 일정으로 미처 전하지 못했던 직원들에 대한 감사와 격려를 전하는 한편, 도정 철학과 혁신의 방향에 대해 직접 설명했다.신 지사는 편지로 "충북 대전환은 결코 거창하거나, 직원들에게 더 많은 일을 시키기 위한 부담스러운 구호가 아니다"며 "불필요한 관행과 형식적인 절차를 과감히 걷어내고 정말 중요한 일에 집중하자는 것이 대전환의 본질"이라고 강조했다.또한 수도권 집중과 지방 소멸, 재정 여건 악화 등 충북이 직면한 현실을 언급하며 "지금은 변화와 혁신을 더 이상 미룰 수 없는 중요한 전환점"이라며 직원들의 공감과 참여를 당부했다.특히 "변화의 시작은 나로부터", "직원 여러분 한 분 한 분 모두가 충북 대전환의 주인공"이라는 메시지를 통해 작은 변화와 실천이 혁신의 출발점이라는 점을 강조하며, 형식에 얽매이지 않는 적극적인 제안과 도전을 주문했다.아울러, 폭염 속에서도 도민을 위해 현장을 지키고 있는 직원들에게 감사의 마음을 전하고, 여름휴가를 통해 충분히 재충전하는 시간도 갖기를 바란다는 따뜻한 인사도 함께 담았다.이번 혁신 편지는 직원들 사이에서도 "도지사가 직접 진심을 담아 메시지를 보낸 것이 신선했다", "충북 대전환의 취지를 이해하는 데 도움이 됐다"는 등 공감의 목소리가 이어졌다.한편, 충북도는 앞으로도 이러한 신용한 지사의 소통과 혁신 의지를 바탕으로 도정 혁신과 조직문화 개선을 지속적으로 추진하고, 직원들이 자율적으로 변화와 혁신을 실천하는 분위기를 확산해 '충북 대전환! 민생 실용 충북' 실현에 더욱 속도를 낼 계획이다.신 지사는 지난 6월 지방선거에서 5대 핵심공약 중 '도민과 소통하는 실용특별도'를 내세우며 실용 중심의 도정 운영, 공약 이행 점검 및 행정 혁신, 도민 참여 확대와 소통 강화 등을 약속했었다.보수와 진보 정부에서 대통령 직속기구인 청년위원회(위원장)와 지방시대위원회(부위원장)를 이끌며 청년과 지역균형발전 정책의 혁신을 주도한 바 있다