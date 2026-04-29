현대차그룹, 로보틱스·AI·자율주행 시너지 도모

로보틱스랩, AVP본부 편입

박민우AVP본부장, 로보틱스랩장 겸임

f4519a3f32f04d17b6ec2656c501a223 0 / 제공=현대차그룹





현대자동차그룹의 로보틱스랩이 AVP(첨단차플랫폼)본부 산하로 이동하고 로보틱스랩장은 박민우 AVP본부장이 겸임한다. 조직의 통합을 통해 로보틱스와 인공지능(AI)·자율주행 등 미래 모빌리티 기술의 시너지 효과를 도모하려는 것으로 보인다.로보틱스랩은 '인간을 향한 진보'라는 그룹의 철학을 기반으로 로봇 산업을 선도할 기술을 연구하고 있다. 대표적인 기술로는 안면 인식 시스템 페이시, 온 디바이스 VLM(시각 언어 모델), 지능형 CCTV, 로봇 관제 시스템인 나콘 등이 있다. 그룹이 인수한 글로벌 로봇제조업체 보스턴 다이내믹스와도 공동연구를 진행 중이다.29일 업계에 따르면 현대차그룹 R&D본부 산하의 로보틱스랩이 AVP본부로 편입된다. 현대차그룹 관계자는 "로보틱스가 AVP본부가 담당하는 AI(인공지능)·자율주행 등의 미래 모빌리티 기술과 밀접하기 때문에 이번에 합쳐진 것으로 안다"고 설명했다.로보틱스랩장을 겸임하는 박민우 본부장은 엔비디아·테슬라 출신의 자율주행 기술 전문가다. 박 본부장은 "현대차그룹은 SDV(소프트웨어 중심의 차)와 자율주행을 넘어 로보틱스를 아우르는 피지컬 AI 경쟁력을 빠르게 현실화할 수 있는 최적의 기반을 갖춘 기업"이라며 미래 모빌리티 기술에 대한 비전을 밝힌 바 있다.한편 로보틱스랩은 2024년 11월 '웨어러블 로봇 테크데이'에서 엑스블 숄더의 사업화 계획을 발표한 이후 제품을 상용화해왔다. 대한항공을 시작으로 기아·현대트랜시스·현대로템 등 현대차그룹 계열사와 한국철도공사 등 공공기관을 포함한 다양한 산업 분야에서 엑스블 숄더가 폭넓게 활용되고 있다.