기아, 소멸위기지역 ‘식품 사막화’ 문제 개선 나섰다

신규 사회공헌사업 '무브투유' 전개

65세 이상 고령층 대상 PBV 활용 식품 무료배송 서비스

첫 사업지는 경북 의성군…하반기 전북 순창군으로 확대

(사진) 기아, 신규 사회공헌사업 '무브투유' 전개 0 지난 3일 경북 의성군 의성청년센터에서 열린 '기아 무브투유 출범식'에서 (왼쪽부터) 김군호 행정안전부 국장, 여승수 초록우산 어린이재단 사무총장, 이덕현 기아 지속가능경영실장, 최유철 의성군수, 김민재 행정안전부 차관, 황명석 경상북도 행정부지사, 신정원 초록우산 어린이재단 본부장, 변태섭 대중소기업농어업협력재단 사무총장이 기념 사진을 촬영하고 있다. / 제공=기아

기아는 지난 3일 경북 의성군 의성청년센터에서 이덕현 기아 지속가능경영실장, 김민재 행정안전부 차관, 황명석 경상북도 행정부지사, 최유철 의성군수 등이 참석한 가운데 '기아 무브투유 출범식'을 진행했다고 5일 밝혔다.무브투유는 인구가 수도권으로 집중되는 지방소멸 현상 속에서 소멸위기지역의 고령층이 겪는 식품 접근성 문제 개선을 위한 사회공헌사업이다. 우선 첫 사업 지역으로 선정된 경북 의성군 내 65세 이상 고령층을 대상으로 운영되며 경로당·마을회관 등 주요 거점에서 PBV로 배송된 식품을 현장 구매하는 방식이다.기아는 이동형 냉장고와 냉동고를 탑재한 PV5 카고 모델을 투입해 안정적인 배송을 지원하고 지역 식료품점과의 공급 계약을 통해 가격 경쟁력을 갖춘 다양한 식품을 조달할 예정이다. 아울러 식품 배송 서비스와 연계해 건강 체조, 교육 프로그램등 다양한 이벤트도 함께 운영할 계획이다.무브투유는 올해 하반기 전북 순창군으로 사업을 확대하고 향후 수요와 여건을 고려해 서비스 대상 지역을 지속적으로 늘려 나갈 예정이다. 기아는 이번 프로그램이 단순한 식품 지원을 넘어 고령층의 사회적 교류 확대와 지역 공동체 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이덕현 기아 지속가능경영실장은 "새로운 사회공헌 사업을 통해 지방소멸 문제 개선 등 국가적 과제 해소에 기여하고, 고령층의 정주여건 개선을 지원하는 등 기업의 사회적 책임을 다하고자 한다"라며 "앞으로도 진정성 있는 사회공헌 활동을 계속 추진해 나갈 것"이라고 말했다.한편 기아는 '인류의 안전하고, 자유롭고, 지속가능한 삶에 기여한다'는 사회공헌 미션 아래 국내외에서 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있다. 국내에서는 장애인 이동권 향상을 위한 '초록여행', 다문화 청소년의 안정적인 사회 진출을 돕는 '하모니움', 갯벌 생태보호를 위해 염생식물을 식재·연구하는 '갯벌식생복원' 등을 진행하고 있다. 해외에서는 아프리카 등지의 글로벌 사회·경제적 불평등 해소를 위한 '그린라이트 프로젝트'와 해양 폐플라스틱을 수거해 재자원화하는 '오션클린업' 등을 이어가고 있다.