문화 입은 김해 왕릉길… 원도심 살린 협치 모델 전국 주목

지역상생·문화동행 페스타 우수사례 선정

한국지역문화재단총연합회장상 수상 0 김해문화관광재단 문화도시팀이 '2026 지역상생·문화동행 페스타'에서 우수사례로 선정돼 한국지역문화재단총연합회장상을 수상했다./ 김해문화관광재단

경남 김해시 원도심 왕릉길 활성화 프로젝트가 문화와 관광, 지역 상권을 연계한 지역 활성화 모델로 전국적인 주목을 받고 있다. 주민과 상인, 지역 예술인이 함께 만든 문화협치 사례로 평가받으며 우수사례로 선정됐다.13일 김해문화관광재단에 따르면 문화도시팀이 추진한 '왕릉길을 잇다, 지역에 활기를-공간과 사람을 연결한 김해 원도심 활성화 프로젝트'가 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 주관한 '2026 지역상생·문화동행 페스타' 지역문화 우수사례 공모에서 한국지역문화재단총연합회장상을 받았다.이번 공모는 전국 문화재단과 문화기관이 추진한 지역문화 사업을 대상으로 지역 상생과 문화적 가치, 지속가능성, 확산 가능성 등을 종합 평가해 우수사례를 선정했다. 김해문화관광재단의 왕릉길 활성화 프로젝트는 최종 40개 우수사례 가운데 문화협치 분야 우수사례로 이름을 올렸다.이번 프로젝트는 복합문화공간 '명월'을 중심으로 지역 창작자 플랫폼 '가꿈', 왕릉길 상인협의회 '모람', 김해시, 지역 예술인 등이 함께 참여해 추진했다.재단은 카페와 굿즈숍, 시민서가를 갖춘 복합문화공간 명월과 가꿈 플랫폼을 운영하며 지역 예술인의 창작 활동을 지원하고 있다. 또 왕릉길 음악산책과 아트마켓, 공동마케팅, 스탬프투어 등 다양한 문화관광 프로그램을 운영해 문화와 관광, 지역 상권이 함께 성장하는 기반을 마련했다.특히 행정이 주도하는 방식에서 벗어나 주민과 상인, 지역 예술인이 직접 사업을 기획하고 운영하는 문화협치 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다. 지역 구성원의 참여와 협력을 바탕으로 원도심에 활력을 불어넣고 지속 가능한 지역 발전 가능성을 보여준 사례라는 평가다.조일웅 김해문화도시센터장은 "이번 수상은 김해시와 왕릉길 상인협의회 모람, 지역 예술인, 주민들이 함께 만든 문화협치의 성과"라며 "명월과 가꿈 플랫폼을 중심으로 문화와 관광, 지역경제가 함께 성장하는 원도심 활성화 모델을 더욱 발전시키겠다"고 말했다.