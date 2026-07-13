남원시, 23개 읍면동 순회 현장소통 시작…민선9기 첫 시민과의 대화

13일부터 29일까지 시민 의견 청취

tlwkd 0 양충모 남원시장이 지난 6일 오전 시청 2층 회의실에서 민선9기 첫 간부회의를 진행하고 있다./남원시

전북 남원시가 민선9기 출범을 맞아 시민과 직접 소통하는 읍면동 순회 현장 방문에 나선다.남원시는 13일부터 29일까지 지역 23개 읍면동을 대상으로 '민선9기 출범 읍면동 순회 현장소통'을 진행한다고 밝혔다.이번 순회는 민선9기 시정 운영 방향을 시민들과 공유하고 지역별 현안과 주민 의견을 직접 청취하기 위해 마련됐다.양충모 시장은 각 읍면동을 직접 방문해 주민들과 인사를 나누고, 읍면동별 주요 현황과 지역 현안, 주민 관심사항 등을 청취할 예정이다.행사는 사회단체 및 기관·단체 대표 등이 참석한 가운데 자유로운 의견 나눔 방식으로 진행되며, 남원시는 지역 현안과 생활 속 불편사항, 시정에 바라는 의견 등을 폭넓게 청취해 민선9기 시정 운영에 적극 반영해 나갈 계획이다.특히 현장에서 충분히 논의하기 어려운 건의사항은 별도로 접수한 뒤 관련 부서의 검토를 거쳐 처리 방향과 검토 결과를 공유함으로써, 단순한 의견 청취를 넘어 실질적인 소통으로 이어갈 방침이다.읍면동 순회는 13일 노암동과 금동을 시작으로 권역별 일정에 따라 순차적으로 진행되며, 오는 29일 수지면 방문을 끝으로 마무리된다.양충모 남원시장은 "민선9기의 출발점을 읍면동 현장에서 시민 여러분을 직접 만나 의견을 듣고, 현장에서 제시된 소중한 의견을 관련 부서와 함께 면밀히 검토해 시민이 체감할 수 있는 시정으로 이어가겠다"고 말했다남원시는 이번 읍면동 순회 현장소통을 시작으로 시민과의 접점을 넓히고, 현장 중심의 소통행정을 강화해 민선9기 시정 운영의 공감대를 확산해 나갈 계획이다.