밀양시-도의회 ‘원팀’ 가동… 민선9기 현안 해결 위한 정책 간담회 개최

안병구 시장, 도의원과 머리 맞대

11개 핵심 현안 '전략적 협력' 본격화

정책 간담회 정례화로 '상시 소통 체계' 구축… 도비 확보에 '청신호'

20260713-밀양시, 민선9기 첫 ‘도의원 정책 간담회’ 개최 0 밀양시가 민선9기 첫 도의원 정책 간담회를 개최하고 있다. 안병구 밀양시장(왼쪽 두 번째)이 장병국, 민경우 경상남도의원 및 김경란 기획실장과 함께 지역 주요 현안 해결과 예산 확보를 위한 주요 현안사업 공유와 도의회의와의 긴밀한 협력 체계를 구축하고 있다. /밀양시

경남 밀양시가 민선9기 출범 이후 처음으로 경상남도의원들과 정책 간담회를 열고, '영남권 중심도시'로 도약하기 위한 전략적 협력 체계를 가동했다.밀양시는 지난 11일 안병구 밀양시장과 장병국·민경우 경상남도의원이 참석한 가운데 '민선9기 첫 도의원 정책 간담회'를 개최했다. 이번 자리는 시의 주요 현안 사업을 공유하고, 경상남도 차원의 전폭적인 정책 지원과 예산 확보를 위해 마련됐다.이날 밀양시는 미래 성장 동력을 확보하기 위한 11개 핵심 현안 사업을 제시하며 경남도의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.시는 스마트팜 혁신밸리와 시내권을 연결하는 '스마트팜 진입교량 설치'를 비롯해 △밀양강 파크골프장 조성 △밀양강 둔치 물놀이장 조성 △가곡동 다목적 체육관 건립 등 시민들의 정주 여건 개선과 스포츠 관광 활성화를 위한 도비 지원을 강력히 건의했다.또 교육 환경 개선을 위한 경남도교육청 관련 현안도 심도 있게 논의됐다. 예림초 학교복합시설 공모 추진과 밀양도서관 신축·이전, 경남진로교육원과 폐교(상동초·단산초) 부지 교환 등 교육·문화 인프라를 대폭 강화해 지역 활력을 높이겠다는 구상이다.시는 민선9기 밀양의 미래를 바꿀 4대 중점 사업도 집중적으로 다뤘다. △친환경농산물 종합물류센터 조성(영남권 물류 거점화) △2027년 강소형 스마트도시 조성 △2030 K-아리랑 세계엑스포 in 밀양 개최 △제2차 공공기관 유치 등 시의 역점 사업들에 대해 도의회 차원의 전략적인 지원과 협력을 주문했다.시는 이번 간담회를 시작으로 향후 '정책 간담회 정례화'를 추진한다. 이를 통해 경상남도와 연계된 사업을 선제적으로 발굴하고, 국·도비 확보를 위한 상시 소통 창구를 강화하여 행정의 효율성을 극대화할 방침이다.안병구 밀양시장은 "시민이 체감하는 괄목할 만한 변화는 시와 도가 한 몸처럼 움직이는 긴밀한 협력에서 시작된다"며, "오늘 간담회를 출발점으로 도의원님들과 상시 소통하며 민선9기 4년간 밀양의 새로운 미래와 시민의 행복을 위해 전력을 다하겠다"고 강조했다.이번 간담회를 통해 밀양시는 경남도의회와의 견고한 파트너십을 재확인하며, 주요 현안 해결에 탄력을 붙일 것으로 전망된다.