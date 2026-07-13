“이거 신박한데”…과천 청년이 제안한 정책, 시민이 직접 선택한다

과천청년네트워크_3기전체회의 0 신계용 과천시장(오른쪽)이 지난 4월 23일 청년공간 비행지구에서 열린 과천청년네트워크 3기 전체회의에 참석해 청년위원들의 발언을 경청하고 있다. /과천시

청년이 제안한 정책을 시민과 함께 평가하고 시정에 반영하는 협업이 과천시에서 이뤄진다.과천시는 13일 이 같은 내용의 '과천청년네트워크 3기 정책 제안사업 대시민 투표'를 다음달 17일까지 실시한다고 밝혔다.과천청년네트워크는 지역 청년들의 정책 참여를 확대하고 다양한 의견을 시정에 반영하기 위해 시가 2023년부터 운영되고 있는 공식 청년 참여 기구다. 과천시민 또는 과천시 소재 직장에 근무하는 직장인이면 누구나 참여할 수 있다.이번 투표는 올해 활동 중인 3기 위원들이 교육, 토론 등을 거쳐 제안한 17개 정책의 우선순위와 시민 공감도를 확인하기 위해 실시되는 것이다. 올해는 과천시가 처음 도입한 '청년자율예산'과 연계해 정책 실현 가능성을 높인 것이 특징이다. 시는 주민참여예산위원회에 '청년분과'를 신설했으며, 투표 결과와 심의를 거쳐 12월 최종 사업을 선정할 계획이다. 선정된 사업은 2027년 신규 사업으로 추진된다.신계용 시장은 "이번 투표는 청년들이 직접 발굴한 정책을 시민과 함께 공유하고 평가하는 뜻깊은 과정"이라며 "많은 시민과 직장인들이 투표에 참여해 청년들의 참신한 정책이 시정으로 이어질 수 있도록 함께해 주길 바란다"고 당부했다.