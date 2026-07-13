지커, 호남권 첫 거점 구축…광주 전시장·서비스센터 동시 개관

지케이모빌리티, 판매·정비 아우르는 원스톱 고객 서비스 제공

호남권 첫 공식 전시장서 '지커 7X' 전시…브랜드 체험 공간

광주까지 네트워크 확대…3분기 강동·동대문 거점 추가 예정

1. [사진자료] 지커 공식 딜러 지케이모빌리티, 호남권 첫 공식 거점 _지커 광주 하우스_ 및 서비스센터 오픈 0 지커 공식 딜러 지케이모빌리티, 호남권 첫 공식 거점 지커 광주 하우스 및 서비스센터 오픈./지커

지커(Zeekr)의 공식 딜러사 지케이모빌리티가 호남권 첫 공식 거점을 열고 국내 판매·서비스 네트워크 확대에 나섰다.지케이모빌리티는 광주광역시에 호남권 최초의 공식 전시장인 '지커 광주 하우스'와 광주 서비스센터를 동시 개관했다고 13일 밝혔다.지커 광주 하우스는 호남권 고객들이 브랜드의 디자인 철학과 전동화 기술을 직접 체험할 수 있도록 조성된 공간이다. 브랜드 전문 세일즈 컨설턴트가 차량 상담과 상품 설명, 사전예약 및 구매 상담 등을 제공하며 고객 접점을 확대한다.함께 문을 연 광주 서비스센터는 전문 정비 인력과 최신 장비를 바탕으로 정기 점검과 일반 정비 등 애프터서비스를 제공한다. 이에 따라 호남권 고객들은 차량 구매부터 유지·관리까지 한 곳에서 원스톱 서비스를 받을 수 있게 됐다.전시장에는 지커의 국내 첫 주력 모델인 '지커 7X'가 전시된다. 방문 고객들은 미래지향적인 디자인과 전동화 기술, 넓은 실내 공간 등을 직접 체험할 수 있다.지케이모빌리티는 이번 광주 거점 개설을 계기로 전국 네트워크 확대에도 속도를 낸다. 현재 운영 중인 강남 센터와 광주 하우스에 이어 올해 3분기 강동과 동대문에 신규 전시 거점을 추가할 계획이다. 서비스 네트워크도 강남 논현과 광주 서비스센터를 중심으로 지속 확대한다.지케이모빌리티 관계자는 "지커 광주 하우스와 서비스센터는 호남권 고객들이 브랜드와 전문 서비스를 더욱 가까이에서 경험할 수 있는 출발점"이라며 "앞으로도 고객 중심의 판매·서비스 네트워크를 지속 확대해 럭셔리 테크놀로지 브랜드에 걸맞은 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.