제주항공, 6개월 연속 月100만명 수송…“LCC 유일 성과”

상반기 660민 명 태웠다

전년 동기比 16.5% 증가

日 노선 중심 증편 효과

제주항공 B737-8 항공기(1) (3) 0 제주항공 B737-8 항공기./제주항공

제주항공이 올해 상반기 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 유일하게 매월 100만명 이상의 승객을 수송한 것으로 나타났다.13일 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 제주항공의 올해 상반기 수송객은 659만8800명으로, 지난해 같은 기간 566만2205명보다 16.5% 증가했다.제주항공은 지난 1월부터 6월까지 6개월 연속 월간 수송객 100만명 이상을 기록했다. 국내선 탑승객은 237만2016명, 국제선은 422만6784명으로 전년 동기 대비 각각 14.7%, 17.5% 늘었다.상반기 운항편수는 총 3만8696편으로 지난해 같은 기간 3만5673편보다 8.4% 증가했다. 국내선은 1만3403편, 국제선은 2만5293편을 운항했다.운항편수 증가율보다 수송객 증가율이 약 2배 높게 나타나면서 공급 확대뿐 아니라 실제 여객 수요도 함께 늘어난 것으로 분석된다.상반기 평균 탑승률은 90.8%로 국적 LCC 평균인 88.3%를 웃돌았다. 국내선 탑승률은 93.6%, 국제선은 89.3%를 기록했다.제주항공은 여객 수요에 맞춰 노선 공급을 탄력적으로 조정하고 있다. 인천~고베 노선에 신규 취항하고 도쿄(나리타)·오사카·후쿠오카·나고야·오키나와 등 일본 주요 노선을 증편했다.제주항공 관계자는 "고객 수요에 기반한 효율적인 노선 운영과 안정적인 공급 확대를 통해 국적 LCC 수송객 1위를 이어가고 있다"며 "하반기에도 다변화하는 여행 수요에 대응해 합리적인 여행 경험을 제공하고 소비자 선택권을 넓히겠다"고 말했다.