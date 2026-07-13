李대통령 “AI 반도체 추가 세수, 미래대응기금으로 투자”

이재명 대통령, 국가재정전략회의 발언<YONHAP NO-3229> 0 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 13일 인공지능(AI) 반도체 호황으로 발생할 추가 세수를 미래 대응을 위한 전략적 투자 재원으로 활용하겠다고 밝혔다. 미래대응기금을 신설하고 미래·청년·지방·교육 등 4대 분야에 집중 투자하겠다는 방침도 제시했다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 '2026 국가재정전략회의'를 주재하며 "대규모의 추가 세수를 미래 대응을 위한 전략적인 투자 재원으로 활용하겠다"며 이같이 말했다.이 대통령은 "인공지능 혁명이 촉발한 반도체 대호황에 힘입어 전례 없는 추가 세수가 발생할 것으로 예측된다"며 "이번 추가 세수는 전 세계 AI 패권이 결정되는 골든타임에 쓰일 소중한 재원"이라고 했다.이어 "미래대응기금을 신설해 미래, 청년, 지방, 교육 등 국가의 미래를 좌우할 4대 분야에 집중 투자하겠다"며 "이를 통해 경제의 성장 잠재력을 높여 그 과실을 모든 국민께 돌려드리겠다"고 했다.이 대통령은 미래대응기금을 전략적 투자 플랫폼으로 규정했다. 이 대통령은 "과감하고 지속적인 미래 투자를 담보하는 전략적 투자 플랫폼이 필요하다"며 "미래대응기금은 이 기능을 수행하게 될 것"이라며 "미래세대와 함께 대도약을 이뤄내는 발판이 될 것"이라고 말했다.이 대통령은 정부의 핵심 재정운용 방향으로 3대 메가프로젝트 지원을 꼽았다. 이 대통령은 "반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터 투자가 기업의 시간표대로 이뤄질 수 있도록 정부 역량을 총동원해 집중 지원하겠다"고 밝혔다.이어 "전력과 용수의 안정적 공급은 물론 교통·물류 인프라와 주거·교육·의료·문화 등 정주 여건까지 갖춰 대한민국의 새로운 성장 거점을 만들겠다"고 말했다.'모두의 성장'도 주요 재정전략으로 제시했다. 이 대통령은 "사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 일자리부터 주거, 자산 형성까지 생애주기 전반을 아우르는 지원체계를 마련하겠다"고 밝혔다.사회안전망 강화도 약속했다. 이 대통령은 "AI 시대 불가피하게 늘어날 비정형 노동자들도 빈틈없이 보호받을 수 있도록 사회안전망을 사회 안전매트 수준으로 더욱 강화하겠다"며 "국민 모두가 AI 기술 발전의 혜택을 누릴 수 있도록 정부가 일상적으로 지원하겠다"고 했다.