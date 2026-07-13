칩플레이션 청구서, 제품값 넘어 수리비까지…삼성전자, 서비스 자재비 인상

반도체發 물가 압박, 소비자 부담 가중

삼성전자, 서비스 자재비 인상<YONHAP NO-3202> 0 13일 업계에 따르면, 삼성전자는 이달 초 삼성전자서비스에 납품하는 수리용 자재비를 인상했다. 부품·자재 전반의 가격 폭등에 지난 1월에 이어 6개월 만에 올해 두 번째 인상을 결정한 것으로 전해졌다. 사진은 이날 서울 한 삼성전자 서비스센터 모습. /연합

메모리 반도체를 중심으로 시작된 부품·자재 가격 상승이 제품 가격을 넘어 애프터서비스(AS)·수리 시장까지 번지고 있다. 인공지능(AI) 확산으로 촉발된 이른바 '칩플레이션'이 스마트폰과 가전 출고가에 이어 유지·보수 비용까지 끌어올리면서 소비자 부담으로 전이되고 있다.13일 업계에 따르면 삼성전자는 이달 초 삼성전자서비스에 공급하는 수리용 자재 가격을 인상했다. 지난 1월에 이어 약 6개월 만에 단행한 올해 두 번째 인상이다.스마트폰에 쓰이는 자재 가격은 평균 5%, 생활가전(DA)사업부 제품용 자재는 평균 9% 올랐다. 반도체와 디스플레이 패널은 물론 에어컨·세탁기 등에 들어가는 모터와 컴프레서 등 주요 부품도 대상에 오른 것이다. 다만 TV를 담당하는 영상디스플레이(VD)사업부는 경쟁사와의 부품 가격 격차가 크지 않아 이번 인상 대상에서 제외됐다.이번 인상으로 소비자가 부담하는 실제 수리비도 품목에 따라 소폭 오를 것으로 보고 있다. 수리비에서 자재비가 차지하는 비중이 높은 만큼 스마트폰은 1만원 안팎, 일부 생활가전은 수천 원 수준의 변동이 발생할 수 있다는 설명이다. 인상 폭 자체는 제한적이지만, 반도체와 전자부품 가격 상승이 완제품 가격을 넘어 유지·보수 비용까지 영향을 미치기 시작했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.업계에서는 지난해 말부터 이어진 메모리 반도체와 각종 전자부품 가격 상승이 수리용 자재 가격에도 반영된 것으로 보고 있다. 통상 서비스용 자재 가격은 경쟁사 가격과 시장 상황 등을 종합적으로 고려해 결정되는데, 앞서 주요 업체들이 잇달아 가격을 인상하자 삼성전자도 이를 반영한 것으로 알려졌다.실제 주요 전자업체들은 올해 들어 제품 가격을 잇달아 올리고 있다. AI 서버용 메모리 수요가 급증하면서 D램과 낸드플래시를 비롯한 반도체 가격이 크게 오른 데다 패널과 전원관리반도체(PMIC), 적층세라믹커패시터(MLCC) 등 핵심 부품 가격도 동반 상승했기 때문이다.