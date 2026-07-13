HBM 호황의 역설…메모리값 뛰자 IT 소비 ‘찬바람’

3분기 D램, 낸드플래시 10% ↑

스마트폰·PC 시장 출하량 직격탄

애플, 메모리 대란에 가격 인상<YONHAP NO-6067> 0 <YONHAP PH세계적인 메모리 품귀가 이어지는 가운데 애플도 맥·아이패드 전 제품 가격을 일제히 올렸다. 사진은 서울시내 애플 스토어 모습./연합

AI 열풍으로 고대역폭메모리(HBM) 등 AI용 메모리 수요가 폭증하면서 반도체 업계는 호황을 맞았지만, 그 여파가 스마트폰과 PC 등 일반 IT기기 가격 상승으로 이어지면서 역설적으로 소비 위축을 불러오는 현상으로 이어지고 있다. 메모리 업체들이 한정된 생산능력을 AI 제품에 집중하면서 범용 메모리 가격도 동반 상승했고, 제조사들은 높아진 원가를 제품 가격 뿐만 아니라 수리 등 서비스 비용에도 반영할 수 밖에 없는 실정이다.13일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 3분기 범용 D램 계약가격은 전분기 대비 13~18%, 낸드플래시 계약가격은 10~15% 오를 것으로 전망된다. AI 추론 서비스 확대와 대규모 데이터센터 구축이 메모리 수요를 견인하는 가운데 공급은 여전히 빠듯한 상태가 이어지고 있기 때문이다.특히 메모리 업체들이 수익성이 높은 HBM과 서버용 D램 생산을 우선하면서 PC와 스마트폰에 쓰이는 메모리 공급은 상대적으로 제한되고 있다. 서버용 메모리 가격은 장기공급계약(LTA) 체결 물량에도 불구하고 상승세를 이어갈 것으로 예상되며, 범용 메모리 역시 공급 부족 영향으로 강세가 지속될 것이란 관측이다.이 같은 메모리 가격 상승은 소비자 가격으로도 빠르게 전이되고 있다. 트렌드포스는 스마트폰 제조사들이 지속적으로 오르는 LPDDR 가격을 상쇄하기 위해 올해 3분기 제품 판매가격을 인상할 것으로 내다봤다. 노트북 역시 고가 부품이 본격적으로 반영되면서 소매가격이 전반적으로 오를 것으로 전망했다.실제 주요 제조사들은 올해 들어 연달아 제품 가격을 올리고 있다. 이미 애플은 맥북 및 아이패드 등의 가격 인상을 예고한 바 있다.시장조사업체 옴디아는 올해 전 세계 스마트폰 평균판매가격(ASP)이 지난해보다 21% 상승할 것으로 전망했다. 또한 업계에선 오는 9월 출시될 애플 아이폰18 프로맥스의 국내 판매가격이 300만원을 넘어설 가능성이 제기되고 있으며, 삼성전자 갤럭시 Z폴드8 역시 256GB 모델 기준 300만원대를 넘길 것으로 예상된다.문제는 가격 상승이 수요 둔화로 이어지고 있다는 점이다. 트렌드포스는 PC와 스마트폰 등 소비자 시장에서는 이미 가격 수용 한계에 근접하면서 추가 가격 인상 폭이 둔화될 것으로 분석했다. 가격 부담이 커지자 스마트폰 업체들은 생산계획과 부품 조달을 보수적으로 조정하고 있으며, PC 시장 역시 고가 부품이 제품 가격에 반영되면서 연간 출하량에 부담으로 작용할 것으로 내다봤다.옴디아도 부품 가격 상승이 소비자의 구매 부담을 키우면서 PC 수요를 위축시키고 있다고 분석했다. 실제 올해 2분기 글로벌 PC 시장은 전 분기 대비 약 4% 축소된 것으로 집계됐다.업계에서는 AI가 반도체 산업에는 새로운 성장동력을 제공했지만, 소비자에게는 제품 가격과 유지비를 동시에 끌어올리는 역설적인 상황이 나타나고 있다고 보고 있다. 최근 삼성전자가 스마트폰과 생활가전 수리용 자재 가격을 인상한 것도 같은 흐름으로, 메모리발 원가 상승이 완제품 가격을 넘어 AS·서비스 비용까지 확산되면서 '칩플레이션'이 소비자 부담을 키우는 양상이라는 분석이다.