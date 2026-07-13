전북도의회, 메가프로젝트 대응 특위 구성…정부 사업 참여 총력

특별위원회 11명 의원으로 구성 예정

16일 본회의 의결 거쳐 본격 활동 돌입

사진-전북특별자치도의회, 3대 메가프로젝트 대응 특별위원회 전격 구성 (1) 0 전북도의회가 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에서 전북이 배제된 것과 관련해 특별위원회를 구성하고 대응책을 논의하고 있다./전북특별자치도의회.

정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 전북이 포함되지 않은 것과 관련해 전북특별자치도의회가 특별위원회를 구성하고 본격적인 대응에 나선다.전북도의회는 국가 주도의 대형 프로젝트를 유치하고 지역 성장동력을 확보하기 위해 특별위원회를 구성할 계획이라고 13일 밝혔다.특별위원회는 총 11명의 의원으로 구성될 예정이며, 오는 16일 제430회 임시회 본회의 의결을 거쳐 본격적인 활동에 돌입하기로 했다.이번 특위 구성은 지난 10일 김희수 의장을 비롯한 이병도·박정규 부의장, 각 상임위원장, 원내대표, 대변인 등이 참여하는 의정대표협의회에서 정부의 메가 프로젝트 전북 배제에 따른 대응 방안을 심도 있게 논의한 끝에 내린 후속책이다.특히 의정대표협의회 위원들은 이 자리에서 도민의 상실감을 대변하고 도의회 차원에서 초대형 전략산업 유치·대응을 주도할 특별위원회 구성 방안에 합의했다.향후 구성될 특별위원회는 전북특별자치도, 국회, 지역 정치권, 정부 등과의 긴밀한 공조 체계를 구축하고, 후속 메가 프로젝트 등 국가 첨단산업 정책에 전북이 포함되도록 다각적인 활동을 펼칠 계획이다. 또 올해 안으로 가시화될 2차 공공기관 이전과 관련해 전북 몫을 반드시 확보하도록 모든 수단을 동원키로 했다.이에 앞서, 도의회는 지난 7일 이원택 도지사와 간담회를 통해 그간의 정부 동향과 전북의 대응 계획을 공유한 뒤 대응 방안을 논의했다. 이어 10일에는 윤준병 더불어민주당 전북도당위원장과 만나 새만금을 포함해 전북만의 강점을 살릴 수 있는 국가 전략산업 유치를 위한 공동 대응에 뜻을 모으기도 했다.김희수 의장은 "부지, 전력, 용수 등 여건이 풍부한 전북이 소외된 현실에 아쉬움이 크다"면서 "이번 사태에 대해 논의에 그치지 않고 조속히 의회 차원의 특별위원회를 신속히 출범시켜 정부와 정치권을 상대로 전방위적인 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.그러면서 "우리 도의회는 분노한 도민의 목소리를 하나로 모아, 전북의 강점과 경쟁력이 국가 정책에 정당하게 반영될 때까지 의회의 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.