진병영 함양군수, 폭염 속 ‘어르신 안전’ 올인… 627개 쉼터 현장 누벼

관내 무더위 쉼터 직접 방문해 냉방시설 등 운영 실태 점검

627개소 쉼터 집중 관리 및 취약계층 보호를 위한 행정력 총동원

진병영 함양군수 무더위 쉼터 현장점검 (2) 0 진병영 함양군수가 인당노모당을 방문해 어르신들의 건강 상태를 살피고 현장 목소리를 청취하며 소통 행보를 이어가는 등 밀착행정을 하고 있다. /함양군

진병영 함양군수가 연일 이어지는 기록적인 폭염으로부터 어르신들의 건강과 안전을 지키기 위해 직접 현장 점검에 나섰다.경남 함양군은 진 군수가 13일 무더위 쉼터를 방문해 운영 실태를 면밀히 점검하고, 이용 어르신들의 애로사항을 직접 청취하는 '현장 밀착형 폭염 대응'을 펼쳤다.이번 점검은 폭염이 재난 수준으로 격상됨에 따라 온열질환에 취약한 어르신들의 안전을 확보하고, 실질적인 대응체계가 현장에서 제대로 작동하고 있는지 확인하기 위해 추진됐다.진 군수는 이날 함양읍 소재 고운노모당과 인당노모당 등 주요 무더위 쉼터를 차례로 찾아 △냉방기기 정상 작동 여부 △실내 적정온도 준수 상태 △응급상황 발생 시 비상 연락망 구축 현황 등을 꼼꼼히 살폈다.특히 쉼터를 이용 중인 어르신들과 격의 없는 대화를 나누며 현장의 불편 사항을 파악하고, 폭염기 행동 요령을 다시 한번 강조하며 어르신들의 건강관리에 각별한 주의를 당부했다.진 군수는 "폭염은 어르신들에게 치명적인 위협이 될 수 있는 만큼, 무엇보다 선제적인 예방 조치가 중요하다"며 "군민들이 무더위를 안전하게 이겨낼 수 있도록 무더위 쉼터 운영에 만전을 기하고, 폭염 피해가 발생하지 않도록 군 차원의 모든 행정력을 집중하겠다"고 의지를 밝혔다.