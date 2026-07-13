영광군, 8월 29일부터 송이도 ‘전남 섬 반값여행’ 시행…최대 10만원 환급

여행경비 50% 모바일 영광사랑상품권으로 환급

영광군 0 영광군 낙월면 송이도 전경. /영광군

전남광주통합특별시 영광군이 다음 달 29일부터 낙월면 송이도를 대상으로 '2026 전남 섬 반값여행' 사업을 본격 추진한다.13일 영광군에 따르면 전남 섬 반값여행은 타지역 거주 관광객의 여행 경비 부담을 덜고 지역 체류와 소비를 활성화하기 위해 마련된 사업이다. 참여 관광객은 운임과 숙박비, 식비 등 여행경비의 50%를 1인당 최대 10만원까지 모바일 영광사랑상품권으로 환급받을 수 있다.군은 사업 시행에 앞서 송이도를 직접 방문해 군민과 펜션, 음식점 등 관광업소 관계자를 대상으로 사업 취지와 운영 방법을 안내하고 현장 홍보를 실시했다.특히 여행객의 지역 내 소비가 실질적인 군민 소득으로 이어질 수 있도록 음식점과 민박 등 관광객 이용 업소를 대상으로 영광사랑상품권 가맹점 가입을 적극 독려하고, 모바일 지역화폐 이용 및 결제 방법 등에 대해서도 안내했다.'전남 섬 반값여행' 참여를 희망하는 관광객은 'JN TOUR' 앱을 통해 신청하고, 여행 종료 후 정산 절차를 거쳐 여행경비의 50%를 모바일 영광사랑상품권으로 환급받을 수 있으며, 사업 시작 전 송이도 방문계획이 있을 경우에는 '영광 쉼표여행'을 이용하면 된다.영광군 관계자는 "이번 사업이 송이도의 아름다운 자연경관을 알리고 관광객의 지역 내 소비를 확대하는 계기가 되길 기대한다"며 "사업 시행 전까지 현장 홍보와 가맹점 확대 등 관광객 수용 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.