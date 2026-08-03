닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 법원·검찰

검찰, 장윤기 사건 수사정보 누설 등 혐의 광산서 직원 2명 기소

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000787

글자크기

닫기

정민훈 기자

승인 : 2026. 08. 03. 23:42

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

호송차 올라타는 '장윤기 사건' 증거 인멸 혐의
장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A경감이 지난달 8일 오전 전남광주통합특별시 동구 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석한 뒤 호송차에 올라타고 있다. /연합뉴스
장윤기 사건을 수사하는 과정에서 증거 인멸 의혹을 받는 전 전남광주 광주경찰서 경찰관들이 재판에 넘겨졌다.

광주지검 전담수사팀은 3일 공무상 비밀누설 및 증거인멸방조, 증거은닉방조 등 혐의로 전 광산서 수사팀장 A경감(57)을 구속 기소했다고 밝혔다. 검찰은 또 수사팀원 B경사(41)를 같은 혐의로 불구속 기소했다.

검찰에 따르면 이들은 장윤기 범행의 주요 증거인 혈흔, 대형 케이블타이 묶음이 있는 장윤기의 차량을 동료 경찰관인 장윤기의 아버지 C씨(54)에게 돌려주기로 공모한 혐의를 받는다. B경사는 지난 5월 6일 오전 8시 41분께 C씨에게 전화해 "차는 생활체육공원에 있다"는 사실을, A경감은 같은 날 오전 11시 49분께 C씨에게 전화해 "장윤기의 승용차 키를 지금 우리가 갖고 있다. 차는 족구장 옆에 있다"는 사실을 알려준 것으로 조사됐다.

이들은 또 지난 5월 5일 오전 11시 23분께 장윤기를 긴급체포하고, 같은 날 오전 11시 43분부터 약 5분간 장윤기의 주거지에 대한 긴급 압수수색을 실시하면서 주요 부위가 훼손된 리얼돌 2개를 발견하고도 압수하지 않고 그대로 방치한 채 C씨에게 주거지 주소와 현관 비밀번호를 알려줘 이를 훼손·폐기하도록 도운 혐의도 받는다.

경찰은 당초 이러한 행위에 대해 증거인멸 혐의를 적용해 송치했는데, 검찰은 자기의 이익을 위해 사건의 증거를 없앤 경우 증거인멸죄는 성립하지 않는다는 대법원 판례에 따라 증거인멸교사로 혐의를 변경했다.

검찰은 경찰이 A경감에게 직권남용권리행사방해와 직무유기 혐의로 추가 입건해 송치한 것과 관련해 공범 관계 등 확인을 위해 수사를 이어갈 예정이다.
정민훈 기자
관련기사

경찰 수사개혁위, ‘장윤기 사건’ 보고받아…순환인사·내부비리수사대 논의

'장윤기 사건' 전 형사과장 구속 영장 재차 기각

법원 한 차례 기각했지만…‘장윤기 사건’ 전 형사과장 영장 재심사

한 달간 '장윤기 방지법'만 9건…경찰 수사 신뢰 잡을 '진짜 대책' 안개속

경찰, ‘장윤기 사건’ 전 광산서 형사과장 구속영장 재신청

경찰 ‘수사개혁위’ 첫 시험대는 장윤기 사건…조직문제 캔다

검찰, '납치' 언급 장윤기 대화록 증거 제출…변호인 "호응한 정도"

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기